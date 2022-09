Mietstation für SUP-Boards in Friedrichshafen eröffnet

Am Stadtbahnhof in Friedrichshafen gibt es ab sofort einen Mietautomaten für Stand-Up-Paddle-Boards, kurz SUP-Boards. Sie können online gebucht und vor Ort abgeholt werden.

Die Deutsche Bahn bietet in Zusammenarbeit mit der Firma "kolula" eine Ausleihstation für Stand-Up-Paddle-Boards am Stadtbahnhof in Friedrichshafen an. Der Automat mit vier aufblasbaren Stand-Up-Paddle-Boards steht auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Friedrichshafen. Dort können die Bretter für einen halben oder einen ganzen Tag gemietet werden, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. Die Sportgeräte seien jeweils in einem Rucksack verpackt, der auch eine Luftpumpe enthält.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über die Ausleihstation in Friedrichshafen:

Sechswöchiger Test in Friedrichshafen

Die Deutsche Bahn und die Firma "kolula", die auf den Verleih von Stand-Up-Paddle-Boards spezialisiert ist, testen den Mietautomaten an diesem Standort. Der Test laufe zunächst für sechs Wochen. Die Ausleihe funktioniert online, eine spezielle App oder Registrierung sei nicht nötig.

Der Automat mit mit vier aufblasbaren Stand-Up-Paddle-Boards steht auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Friedrichshafen. Pressestelle kolula

Ähnliche Angebote am Bodensee

Ausleihstationen für SUP-Boards gibt es auch in anderen Städten rund um den Bodensee, zum Beispiel in Konstanz sowie am Schweizer Bodenseeufer in Rorschach, Romanshorn und Arbon. Am Schweizer Ufer wurden die Station in diesem Sommer eröffnet. Dort stehen jeweils sechs Boards zur Verfügung. Gebucht werden die Wassersportgeräte bei dieser Station per App.