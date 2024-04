Die Sprecherin des Chaos Computer Clubs und promovierte Informatikerin Constanze Kurz erklärt in SWR1 Leute, was wir tun müssen, um unsere Daten, Infrastruktur und unseren Wohlstand zu schützen.

Julian Assange wird vorerst nicht an die USA ausgeliefert – so hatte es der Londoner High Court Ende März 2024 bekannt gegeben. Der WikiLeaks-Gründer darf gegen einen Beschluss Großbritanniens zu seiner Auslieferung an die USA in Berufung gehen. Assange wird in den USA beschuldigt, ab 2010 rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. In den USA drohen ihm deshalb bis zu 175 Jahre Haft.

Cyberwar: die Gefahr aus dem Netz

Constanze Kurz ist promovierte Informatikerin und hat sich intensiv mit dem Fall Julian Assange befasst. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs und als Computersicherheitsexpertin wird sie als "menschgewordenes Technikgewissen der Nation" bezeichnet. Sie erklärt in SWR1 Leute, was wir tun müssen, um unsere Daten, Infrastruktur und unseren Wohlstand zu schützen.