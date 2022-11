Lahmgelegte Krankenhäuser, ausgefallene Satellitenkommunikation und gehackte Kraftwerke. Welchen Online-Gefahren wir tagtäglich ausgesetzt sind, weiß Journalistin Eva Wolfangel.

© Helena Ebel

Cyberwar / Cyberkrieg: überall lauern die Hacker

»Cyberangriffe auf Bürger:innen werden immer professioneller. Für die Verteidigung ist es wichtig, die Motive der Kriminellen zu kennen und ihre Denkweise zu verstehen.«

Eva Wolfangel hat sich an Orte des Geschehens begeben und erklärt uns, dass wir nicht ohnmächtig zuschauen müssen. Die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin beschreibt, wie Hacker Unternehmen und Einzelpersonen angreifen und wie sich Ermittler auf Spurensuche begeben.

»Eine Hackinggruppe des russischen Geheimdiensts, ... die für einige der gefährlichsten Cyberangriffe der Geschichte verantwortlich ist, ist im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wieder aktiv und hat mit einer - glücklicherweise missglückten - Attacke auf ein Elektrizitätswerk gezeigt, dass sie nach wie vor eine große Gefahr darstellt - auch und gerade für westliche Infrastrukturen.«

Deutschland als Export-Weltmeister bei Spionagesoftware

In ihrem aktuellen Buch blickt Eva Wolfangel aber nicht nur hinter die Kulissen der kriminellen Hackerszene, die uns "normalen Usern" das Konto leer räumen wollen. Sie zeigt auch auf, wie Cyberangriffe und Hacking-Software von staatlicher Seite gefördert und eingesetzt werden. Und dass dabei auch Software aus Deutschland eine bedeutende Rolle spielt:

»Unter anderem zeigen aktuelle Recherchen rund um die Spionagesoftware Pegasus, wie Nichtregierungsorganisationen, Journalist:innen und Oppositionelle in Diktaturen in den Fokus staatlicher Repressionen geraten. Cyberwaffen aus Europa helfen repressiven Regimes bei der Unterdrückung kritischer Stimmen - im Jahr 2021 war Deutschland Exportweltmeister von Spionagesoftware. Diese ging beinahe ausschließlich an nicht demokratische Regimes.«

Firewalls alleine schützen nicht vor Hackerangriffen

Wer die typischen Angriffsmuster von Hackern kennt und versteht, kann viele Gefahren umgehen und erhält so die eigene Handlungsmacht zurück. Wie leben wir in Zukunft? Diese Frage treibt Eva Wolfangel bei all ihren Recherchen an. Dazu hat sie kalifornische Digital-Pioniere in der Virtuellen Realität begleitet - genauso wie Roboter-Forscher in Tokio.

2018 wurde sie mit dem "European Science Writer of the Year" ausgezeichnet, 2020 erhielt sie den Reporterpreis. 2019/20 war sie als "Knight Science Journalism Fellow" am MIT und in Harvard, wo sie unter anderem bei Barack Obamas ehemaligem Sicherheitsberater Cybersecurity studierte. Warum der Cyberkrieg uns alle betrifft, erklärt Eva Wolfangel in SWR1 Leute.