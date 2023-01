Boris Breuer

Johann König gehört zu den erfolgreichsten deutschen Komikern. Die besten Ideen für seine Programme und Bücher liefern ihm seine drei Kinder und seine Frau. Nicht nur deshalb ist er der Meinung: "Familie macht glücklich! Das muss man sich nur immer wieder sagen..."

Auf's Huhn gekommen...

Manchmal muss man sich es auch ein paar Mal öfters sagen, dass Familie glücklich macht, weiß Johann König. Etwa, wenn man mit fünf Hühnern, drei Kindern und Ehefrau sechs Stunden im Auto nach Frankreich fährt und schon nach einer halben Stunde der Geruch nach Hühnerkacke kaum auszuhalten ist. Aber Katze oder Hund kann eben jeder...

Johann König: Comedian per Zufall

Dass Johann König mal einer der erfolgreichsten deutschen Komiker wird, war nicht zu erwarten. Er selbst sagt von sich, er sei "schüchtern". Weil dem gelernten Kinderkrankenpfleger in Nachtwachen langweilig war, fing er an, Gedichte zu schreiben. Als er in einem Literaturcafé saß und spontan aufgefordert wurde, ein Gedicht vorzutragen, machte er es – und erntete brüllendes Gelächter. So entdeckte er sein komisches Talent.

Comedypreis

Bereits zweimal hat Johann König den Deutschen Comedypreis bekommen. Er ist regelmäßig in Fernsehsendungen wie dem "Quatsch Comedy Club", "TV Total" oder "Nuhr im Ersten" zu sehen. Neben Torsten Sträter und Olaf Schubert moderiert er außerdem "Das Gipfeltreffen" im MDR. Sein Buch "Kinder sind was Wunderbares: Man muss es sich nur immer wieder sagen" war wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste.