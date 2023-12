per Mail teilen

Vom Tankwart und Briefträger zum erfolgreichen Werbetexter: Manfred Gotta ist so kreativ wie kaum ein anderer, wenn es darum geht, Namen für Produkte und Marken zu erfinden.

Manfred Gotta liefert perfekte Namen für Marken und Produkte

Sprüche mache ich nicht. Das sind halt nur Sprüche. Ich mache lieber was handfestes.

Manfred Gotta ist der wohl renommierteste Namenserfinder Deutschlands. Ob Smart, Megapearls oder Twingo, Manfred Gotta ist der Namensschöpfer zahlreicher Produkt- und Markennamen. Seit 1986 entwickelt er mit seiner Agentur ikonische Namen, die wir heute wie selbstverständlich in unserem Alltag gebrauchen. Werbesprüche liegen hingegen nicht in seinem Aufgabenbereich.

Man muss jedes einzelne Produkt sehen, wie es ist. [...] Man braucht wie immer ein Stückchen Glück und mittlerweile weiß ich natürlich, was wichtig ist.

Smart, Twingo, Opel Vectra: König der Autonamen

Gotta startete seine Karriere als Aushilfe in einer Frankfurter Werbeagentur: Dort erfand er den Namen "Katzenschmaus", machte sich 1986 selbstständig und schrieb das erste Buch über "Branding". Zuvor hatte er als Tankwart und Briefträger gearbeitet.

"Vectra" brachte dann den Durchbruch: Dieser Name für ein Automodell weckte das Interesse an Gottas großer Kreativität in der Namensfindung.

Marken wie Targobank: So wird ein Name zum Alltagsbegriff

Es folgten Namen wie Calibra, Twingo, Cayenne, Panamera, Actros, Smart, Evonik, Targobank und viele mehr. Heute gilt Manfred Gotta mit seinem Unternehmen in Hundsbach im Schwarzwald als Pionier des modernen Brandings. Regelmäßig wird er als "Namenspapst" oder "King of Names" bezeichnet. Der SPIEGEL widmete ihm ein Porträt unter dem Titel "In Gottas Namen".