Er ist der SWR1 Namenforscher: Professor Jürgen Udolph ist Slawist an der Universität Leipzig und der einzige Lehrstuhlinhaber Deutschlands für Namenforschung ("Onomastik").

SWR1 Namenforscher Prof. Jürgen Udolph SWR SWR

Begonnen hat alles am 20. Januar 1970, als sein akademischer Lehrer ihn ermunterte, über Namen zu arbeiten. Was mit slawischen Flussnamen begann, steigerte sich schnell zu einem umfassenden Wissensgebiet, das in der Öffentlichkeit auf breites Interesse stößt.