Verkaufen ist seine Leidenschaft: Vom Groß- und Außenhandelskaufmann wurde Dirk Kreuter zum international erfolgreichen Verkaufstrainer, auch mit Hilfe seines Seminars "Vertriebsoffensive".

Dirk Kreuter: Vom Schweißer zum Verkaufstrainer

Dirk Kreuters berufliche Stationen sind vielfältig: Mit 16 träumte er von einem Beruf als Surflehrer, nach der Schule arbeitete er als Schweißer in einer Fabrik, machte dann eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Doch der Beruf forderte ihn nicht – mit 23 machte er sich selbstständig. Da er schon immer gerne Sport gemacht hatte und von einer Karriere als Profi-Triathlet träumte, landete er eher zufällig im Vertrieb: als Handelsvertreter für Sportartikel und Fahrräder.

»Fragt euch, wie ihr leben wollt, wenn ihr 40 Jahre alt seid. Aus dieser Antwort ergibt sich oftmals der Beruf.«

Talent zum Verkaufen und seine Vertriebsoffensive

In seinem Vertriebsjob entdeckte Dirk Kreuter sein Talent zum Verkaufen. Diese Leidenschaft ließ ihn selbst zum Ausbilder für Verkaufstalente werden und er entwickelte daraus sein Geschäftsmodell: Seminare zu den Themen Vertrieb, Verkauf und Akquise. Mit dem Seminar "Vertriebsoffensive" landete er im Juni 2018 mit mehr als 5.500 Teilnehmer:innen als größtes Vertriebs-Einzelseminar im Guinness-Buch der Rekorde.

"Attacke! Mein Weg zum Erfolg"

Dirk Kreuter ist Coach, Speaker und Autor. In seiner Autobiografie beschreibt er seinen Werdegang aus dem Sauerland bis in den 97. Stock des Burj Khalifa in Dubai, wo er heute lebt.