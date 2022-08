Karin Kuschik hilft Top-Führungskräften gut dazustehen – wenn sie eine Rede halten, einen Kunden überzeugen, Mitarbeiter motivieren müssen. "Wenn man im richtigen Moment den richtigen Satz parat hat, fühlt man sich selbst besser und geht leichter durchs Leben – und das kann jeder lernen."

Mehr als Worte

»Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich!« oder »Das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst!«.

50 solcher Sätze hat sie für ihr Buch gesammelt – Sätze, die man zu sich selbst sagen kann, um gelassener und zufriedener zu werden oder zu anderen, um souverän rüberzukommen, sich wenn nötig abzugrenzen und die eigenen Ziele zu erreichen.

Übung macht den Meister

Die Sätze kann man ganz einfach auswendig lernen, um sie im Fall der Fälle anwenden zu können. Damit vermeidet man die Situation, dass einem erst im Nachhinein einfällt, was man in einer kritischen Situation eigentlich hätte sagen können.

Vita

Karin Kuschik war eigentlich Radiomoderatorin und Regieassistentin für Fernseh- und Werbefilmproduktionen. Sie schreibt leidenschaftlich gerne Songtexte. Für ihr erstes Album mit Kim Fisher wurde sie 1997 als beste deutsche Textdichterin ausgezeichnet. Durch ihre Tätigkeit als Moderatorin für Events von Wirtschaftsunternehmen kam sie mit Spitzenmanagern in Kontakt, die gerne genauso souverän auf der Bühne sein wollten wie sie. Damit begann ihre Karriere als Coach. Ihre Kundenkartei liest sich wie das Who is who der deutschen Wirtschaft. Nach 20 Jahren Business-Coaching will sie jetzt nicht mehr nur für Promis und Wirtschaftsunternehmen arbeiten: "Ich will für alle da sein, die Lust haben, als Persönlichkeit zu wachsen."