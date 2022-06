Dieses Jahr sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Technikhistorikerin Anna Wendland will das diskutieren: Sie will Atomkraft friedlich nutzen.

Severin Osadchuk AKW in Deutschland und Europa: Umdenken durch Forschung in der Ukraine Bis Ende des Jahres sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, so sieht es das Atomgesetz vor. Anna Veronika Wendland war lange Gegnerin der Kernenergie. Bis sie vor Ort in Atomanlagen u.a. im nordwestukrainischen Kernkraftwerk Rivne über Reaktorsicherheit und nukleare Arbeit forschte. Friedliche Nutzung von Atomkraft: Endlager, Atommüll und Klimaschutz? Die Technikhistorikerin ist heute für eine friedliche Nutzung von Kernenergie. Doch wie sieht die konkret aus? Wie steht es um Endlager und Reaktorsicherheit? Anna Veronika Wendland möchte zu einer neuen Debatte über den Atomausstieg anregen. Sie sagt: Die Klimaziele werden sich ohne Atomkraft nicht erreichen lassen. Heilbronn Zweifel an Energiewende Wegen Russland-Ukraine-Krieg: Ist der deutsche Atomausstieg noch angesagt? Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt: Wir hängen von Energie aus dem Ausland ab. Die Erneuerbaren alleine können unseren Energiebedarf nicht decken. Sollten AKW nun länger laufen? mehr... Atomkraft? Ja bitte! Klimawandel und Energiekrise: Wie Kernkraft uns jetzt retten kann Autor Anna Veronika Wendland Verlag: Quadriga (Bastei Lübbe) ISBN: 978-3869951232

