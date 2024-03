per Mail teilen

Wie man einen naturnahen Garten gestaltet und warum er in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird, verrät Landschaftsarchitektin Stella Frieder in SWR1 Leute.





Landschaftsarchitektin Stella Friede privat

Naturnaher Garten, Ökogarten, Naturgarten

’Naturnah’ bedeutet: Gestaltung und Pflege des Gartens mit der Natur und den ihr eigenen Gesetzen und nicht gegen sie. Soweit die Definition.

Der naturnahe Garten lebt also mit Blumen, Obst und Gemüse und nicht dagegen – er ist aber auch keine wild wuchernde Fläche. Alle – Pflanzen, Tiere und Menschen – sollen ihren Lebensraum für Entfaltung bekommen. Auf Gifte, Kunstdünger oder Torf wird verzichtet, höchstens organischer Dünger wird eingesetzt. So soll für den Erhalt der Artenvielfalt gesorgt werden, naturnahe Gärten können ein besseres Stadtklima schaffen und miteinander vernetzt werden.

Lebensraum für Pflanzen, Tiere, Menschen

Für Karlsruhe und Umgebung legt unter anderem Stella Friede solche naturnahen Gärten an. Lebendig und dynamisch sollen sie sein, manchmal wild und unkonventionell, aber immer lebendig. In SWR1 Leute gibt Stella Friede Tipps, wie wir besser in Einklang leben können – Pflanzen, Tiere und Menschen.