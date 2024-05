Sie haben die beste Nase im Tierreich, sind die größten noch lebenden Landsäugetiere der Erde, sind uns Menschen verblüffend ähnlich – und doch so anders: Elefanten. Die weltweit renommierte Biologin Angela Stöger erforscht seit mehr als 20 Jahren auf verschiedenen Kontinenten das Kommunikationsverhalten von Elefanten.

Sie gründete das Mammal Communication Lab an der Universität Wien und arbeitet am Institut für Schallforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wie Elefanten kommunizieren, wie sie sich vor Gefahren warnen und ob etwas an dem Sprichwort dran ist: ein Gedächtnis wie ein Elefant? Das erklärt Verhaltensforscherin Angela Stöger in SWR1 Leute.