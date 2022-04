Jan Weiler schreibt gerne Geschichten. Und liest sie gerne vor. Seine Inspiration findet der 1967 in Düsseldorf geborene Journalist und Schriftsteller jeden Tag bei sich zu Hause: "Die besten Geschichten gibt es schon. Und sie spielen in der Familie.", sagt er. Und dennoch wissen wir oft weniger über unsere Familie, als wir denken. Im Gegenteil: Es gibt unglaublich viele Geheimnisse in Familien. In seinem neuen Buch "Der Markisenmann" schreibt Weiler von einem solchen Geheimnis: Die Geschichte erzählt, wie Vater und Tochter den Sommer ihres Lebens am Rhein-Herne-Kanal erleben, Missverständnisse überwinden und zueinander finden. Von 2000 - 2005 war Jan Weiler Chefredakteur des SZ Magazins, inzwischen schreibt er sehr erfolgreich Bücher. Sein Debutroman "Maria, ihm schmeckt's nicht!" gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte.

