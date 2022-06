per Mail teilen

Intensivmediziner

Tankred Stöbe ist Internist und Intensivmediziner und arbeitet als leitender Notarzt in Berlin. Doch das ist nur der eine Teil seiner Arbeit. Der andere und fast dramatischere: Tankred Stöbe bereist für "Ärzte ohne Grenzen" die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt. In 17 Jahren war er in 19 Ländern. Er war Präsident der deutschen Sektion von "Ärzte ohne Grenzen". Und er sagt über seine Einsätze und seine Arbeit: "Es lohnt sich, die eigenen Grenzen auszuloten. Jeder kann über sich hinauswachsen."