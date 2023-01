Jeder Zweite erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Störung: seien es Depressionen, Ess-Störungen, Demenz oder Schlafstörungen. Diplom-Psychologin Janina Rogoll erzählt, was im Krankheitsfall wirklich hilft und was Sie tun können, um Ihre Psyche zu stärken.

privat Krank oder einfach unglücklich? Wir alle sind mal niedergeschlagen, haben Angst vor etwas, sorgen uns oder schlafen schlecht oder tun uns schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Doch wann ist das noch "normal" und ab wann muss ich befürchten, dass eine ernsthafte psychische Erkrankung dahinter steckt? Und wieso fühle ich mich müde, traurig oder gestresst und mein Nachbar, der objektiv gesehen viel mehr zu ertragen hat, läuft putzmunter durchs Leben? Die "Seelen"-Docs Antworten auf diese Fragen geben die "Seelen-Docs". Drei namhafte Psychotherapeuten, die sich zusammengeschlossen haben, um aufzuklären und Vorurteile abzubauen. Janina Rogoll ist eine von ihnen. Sie weiß, wo Betroffene Hilfe finden und vor allem, wie genau die aussehen kann. Sie ist sich aber auch sicher, dass wir einiges tun können, um unsere Psyche zu stärken - angefangen von ganz praktischen Dinge wie öfters mal "Ich mag dich" zu sagen, ein Zweithandy anzuschaffen, in der Freizeit auch mal was Neues auszuprobieren oder Shopping-Fasten zu machen. Zur Person Janina Rogoll ist Diplom-Psychologin und arbeitet als Psychotherapeutin und Supervisorin in einer psychotherpeutischen Praxis in Berlin. Sie ist außerdem an verschiedenen Institutionen in der Lehre tätig, forscht zu Themen wie "Angst", "Tiergestützte Therapie" sowie Tod und Sterben. Besonders intensiv kümmert sie sich um verwaiste Eltern. Knaur MensSana HC Die Seelen-Docs Was Sie über psychische Gesundheit und Krankheit wissen sollten Autor Prof. Dr. Andreas Ströhle, Dipl.-Psych. Janina Rogoll, Prof. Dr. Thomas Fydrich Verlag: Knaur MensSana HC ISBN: 978-3426659205