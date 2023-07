per Mail teilen

»Ich mache Deutschland ein wenig glücklicher!«

Die Glücksforscherin aus Heidelberg

Maike van den Boom ist in Heidelberg geboren und in der Welt unterwegs. Sie berät Unternehmen, Organisationen und Menschen. Maike van den Boom möchte dabei Zufriedenheit und Toleranz vermitteln. Und Glück. Das hat es ihr besonders angetan, nennt sie sich doch sogar Glücksforscherin.

"Seid mehr kindlich oder naiv"

Mit dieser Aufforderung meint Maike van den Boom, wir sollen experimentierfreudig, lebensbejahend, wirklich flexibel sein. Glück habe etwas mit einer bestimmten Lebenshaltung und Werten zu tun, die sich erlernen lassen. Wichtig dabei sind vor allem die Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Dabei kommt es auf Gemeinschaftssinn, Vertrauen, Autonomie oder Verantwortung an. Das bildet laut van den Boom eine Basis für ein glückliches Leben.

»Skandinavier sind um einiges ambitionierter als wir: Sie wollen nicht nur erfolgreich arbeiten, sie wollen erfolgreich LEBEN. Denn die Formel ist ganz einfach: Wer nicht lebt, kann auch nicht arbeiten.«

Auch die Arbeit trägt zum Glück bei

»Einzigartigkeit - die Freiheit, Du selbst zu sein - ist einer der stärksten Glücksfaktoren. Und dann hat man glückliche Mitarbeiter, die zusammen glückliche Unternehmen schaffen.«

Vielleicht ist all das ein Grund, warum sich Maike van den Boom entschieden hat, in Schweden zu leben - laut "World Happiness Report" auch in diesem Jahr wieder eines der glücklichsten Länder der Welt.