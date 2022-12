Neurologin Dagny Holle-Lee: Woher kommen meine Kopfschmerzen?

per Mail teilen

Rund 70 Prozent der Deutschen leiden zeitweise unter Kopfschmerzen. Die Neurologin Dagny Holle-Lee forscht an der Entstehung von Kopfschmerz- und Schwindelerkrankungen.

Es gibt mehr als 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Die häufigsten sind Spannungskopfschmerz und Migräne, aber auch Cluster- und Medikamentenkopfschmerzen beeinträchtigen massiv den Alltag vieler Menschen. Auch Dagny Holle-Lee kennt das und kann nachempfinden, wie es Betroffenen geht.

Über zwei Drittel der Deutschen leiden zeitweise unter Kopfschmerzen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Khosrow Rajab Kordi

Ursachen für Kopfschmerzen und Migräne

Als häufigste Ursachen gelten Wetterumschwünge, Stress, Erkältungen, Verspannungen und zu wenig Schlaf. Bei einem Viertel der Betroffenen ist die Ursache unklar.

»Kopfschmerzpatienten leiden sehr, sind aber körperlich meistens gesund. Man kann ihnen mit ihren Beschwerden oft gut helfen und ihre Lebensqualität verbessern.«

Dagny Holle-Lee leitet das Westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum am Universitätsklinikum Essen. Zudem ist sie Oberärztin in der neurologischen Abteilung. Ihr Forschungsschwerpunkt gilt der Entstehung von Kopfschmerz- und Schwindelerkrankungen. Wie sich die richtige Diagnose stellen lässt und wie die passenden Therapien aussehen, erklärt Prof. Dagny Holle-Lee in SWR1 Leute.