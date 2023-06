Facelift, Botox & Co.: Das Geschäft mit der Schönheit boomt

per Mail teilen

Annette Kotzur ist plastische Chirurgin. Egal ob Facelift, Lidstraffung oder die Behandlung von Falten mit Hyaluronsäure und Botox: Das Geschäft mit der Schönheit boomt.

"Schönheit liegt im Auge des Betrachters" – was wir ästhetisch finden, das entscheidet jeder von uns für sich: die Einrichtung daheim, das Auto oder der Füllfederhalter. All diese Beispiele sind problemlos austauschbar, falls sich unser Empfinden, unser Geschmack, ändern sollten. Anders sieht es mit der menschlichen Schönheit aus. Zwar ist auch die veränderbar, aber eben nicht ganz problemlos: Die Falten auf der Stirn, die schiefe Nase oder die schlaffen Oberarme sind korrigierbar, das ist aber mit einem Eingriff verbunden. Die sind der Job von Dr. Annette Kotzur, Gründerin und Ärztliche Leiterin der Sophienklinik in Stuttgart.

Geschäft mit der Schönheit boomt

Das Geschäft mit der Schönheit boomt: Immer mehr Menschen legen sich unters Messer, weil sie ihre Jugend erhalten oder ihren Körper optimieren wollen. Die Umsätze der entsprechenden chirurgischen Kliniken sind in den Zeiten von Corona noch einmal gestiegen. Möglicherweise, weil sich viele Menschen im Homeoffice bei Videokonferenzen ständig sehen und eventuelle körperliche Schwachstellen häufiger auffallen.

Facelift, Botox oder Hyaluronsäure

Annette Kotzur sagt, Schönheit sei etwas ganz Individuelles und deshalb gelte es, bei jeder Behandlung die persönliche Ästhetik des Patienten oder der Patientin zu definieren. Bei möglichst wenig Risiken soll dabei ein harmonisches Ergebnis herauskommen. Seit mehr als zehn Jahren gehört Annette Kotzur laut der Redaktion FOCUS-Gesundheit regelmäßig zu Deutschlands Top-Medizinern. Ihre Schwerpunkte sind Lidstraffung, Facelift und die Behandlung von Falten mit Hyaluronsäure und dem Nervengift Botox. Die Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie gründete vor 20 Jahren ihre eigene Klinik, nachdem sie zuvor unter anderem in den USA und Australien gearbeitet hatte.