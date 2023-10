Die Politikwissenschaftlerin Dr. Muriel Asseburg beobachtet den Nahost-Konflikt seit vielen Jahren. Sie analysiert in SWR1 Leute, welche Folgen der Angriff der Hamas auf Israel für die gesamte Region haben könnte.

Nahost-Konflikt

Nach dem Terror-Angriff der militant-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist der seit Jahrzehnten schwelende Nahost-Konflikt erneut eskaliert. Insgesamt kamen in Israel durch Raketenbeschuss und Massaker der Hamas israelischen Angaben zufolge mindestens 1300 Israelis und ausländische Staatsangehörige ums Leben. Israel reagiert darauf mit Luftangriffen auf den Gaza-Streifen, derweil befinden sich noch über 200 israelische Geiseln in den Händen der Hamas. Nach palästinensischen Angaben kamen über 3000 Palästinenser in Folge der israelischen Luftangriffe ums Leben, allerdings lassen sich die Angaben von dort nicht unabhängig überprüfen. Die humanitäre Situation der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen verschlechtert sich von Tag zu Tag.

Israel wird nie wieder so sein wie vor dem 7. Oktober. Erste Priorität ist es, die Hamas und ihre Infrastruktur zu beseitigen.

Die Politikwissenschaftlerin Dr. Muriel Asseburg beobachtet den Nahost-Konflikt seit langer Zeit. Sie ist Senior-Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und forscht seit mehr als 20 Jahren zum Nahost-Konflikt und zur deutschen Außenpolitik in der Region. Sie hat in Jerusalem, Ramallah, Damaskus und Beirut gelebt und gearbeitet. Muriel Asseburg gehört zu den renommiertesten Nahost-Expert:innen in Deutschland. Und sie kennt die Komplexität des Nahost-Konflikts, der politischen Lage in der gesamten Region, aber auch die Komplexität der Diskussion über diesen Konflikt hier bei uns.

Angriff der Hamas auf Israel – die Folgen

In SWR1 Leute werfen wir mit Dr. Muriel Asseburg einen Blick auf die aktuelle Situation in der Region und analysieren, welche Folgen der beispiellose und brutale Angriff der Hamas auf Israel und der daraus entstandene militärische Konflikt für die gesamte Region haben könnte. Wir sprechen über die Entstehung und Dynamik des Nahost-Konfliktes und versuchen zu verstehen, wie Israels unbestrittenes Recht auf Selbstverteidigung und der Schutz der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen gewährleistet werden könnten, welche Rolle die deutsche Außenpolitik dabei spielen könnte und wie eine politische Perspektive für die Region aussehen könnte.