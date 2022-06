per Mail teilen

Uwe Dettmar

Wie kann eine Friedenslösung in Putins Krieg gegen die Ukraine aussehen?

»Diese ganze Rede vom Stellvertreterkrieg ist eine Mobilisierungsmaßnahme: "bitte stellt Euch hinter uns, denn eigentlich kämpfen wir zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Westen und Russland" - das dient der politischen Mobilisierung ...Es ist kein Stellvertreter-Krieg ... Das ist ein Krieg, den Russland uns aufgezwungen hat. Jetzt geht es darum, zu verhindern, dass Russland hier mit seinen Zielen und mit der Art und Weise, wie es seine Ziele durchsetzt, durchkommt «

Was bedeutet der russische Angriffskrieg für die Neusortierung der westlichen Militär- und Sicherheitspolitik? Konflikte zu erforschen ist eine der Aufgaben von Prof. Nicole Deitelhoff. Sie ist Professorin für "Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik" an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Zudem kennt sie die Innensicht der Politik. Sie ist Mitglied im Beirat für Fragen der Inneren Führung des Bundesverteidigungsministeriums.