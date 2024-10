Jeremias Thiel war 11 Jahre und völlig verzweifelt, als er in Kaiserslautern zum Jugendamt ging und sagte: "Ich will weg von zu Hause, weg von meinen Eltern." Sein Vater war depressiv, die Mutter spielsüchtig, beide langzeitarbeitslos. Doch Jeremias hat es geschafft, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen.

Ich steckte fest in meiner ziemlich kaputten Familie, und manchmal hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich würde nach Armut riechen.

"Ein Armutszeugnis für die Deutsche Gesellschaft"

Das sagt Jeremias Thiel, wenn er sich die aktuellen Zahlen von Kinderarmut in Deutschland anschaut: Knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland leben in Armut - das ist jedes fünfte Kind. Jeremias Thiel weiß, wie es sich anfühlt, hungrig zur Schule zu gehen und nur ein paar Schuhe zu besitzen. Für eine SWR Doku zum Thema Kinderarmut hat er sich mit dem Journalisten und Schriftsteller Christian Baron getroffen, der wie er in Kaiserslautern in großer Armut aufgewachsen ist.

Ungewöhnlicher Aufstieg

Beide haben es gegen alle Widerstände geschafft, aus der Armutsspirale rauszukommen. Dass das in Deutschland so außergewöhnlich ist, und nicht mehr Kinder durch Bildung den Aufstieg schaffen, macht Jeremias Thiel wütend. Ihm selbst hat der Umzug in ein SOS-Kinderdorf alle Chancen eröffnet, die er vorher nicht hatte. Endlich durfte er seine Neugier befriedigen, konnte in Ruhe lernen, bekam ein Stipendium für ein Privatgymnasium in Freiburg und studierte schließlich vier Jahre an einem renommierten College in den USA.

Brückenbauer

Heute arbeitet Jeremias Thiel als Referent im Großspendenfundraising in einem SOS-Kinderdorf. Ihm war es wichtig, der Organisation etwas zurückzugeben, die seinen Lebensweg ab seinem 11. Lebensjahr entscheidend geprägt hat. Er sieht sich als Brückenbauer zwischen denen, die arm und bildungsfern sind und den anderen, die keine Vorstellung davon haben, wie sich ein solches Leben anfühlt. Denn Jeremias Thiel weiß: Arme Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen unter die Arme greifen, um aus der Armut rauszukommen. Und Politiker, die sich für ihre Rechte einsetzen und genau das möchte Jeremias irgendwann mal werden.