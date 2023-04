Oetinger Experimente

»Ich gucke mit den Augen eines Kindes.«

Tatort, Leichen und Insekten

Wenn Mark Benecke einen Tatort betritt, dann ist er geballte Konzentration: Anhand von Blutmustern rekonstruiert er, wie eine Tat abgelaufen sein muss, der Insektenbefall der Leiche verrät ihm, wann und unter welchen Umständen ein Mensch gestorben ist. War Gift im Spiel? Wo wurde der Mord begangen?

Was Wissen schafft

Doch Mark Benecke ist vor allem eines: Leidenschaftlicher Wissenschaftler – und ein Mann mit Humor. Er sitzt als einziger Deutscher in der Jury zur Vergabe des jährlichen Spaßnobelpreises an der renommierten Universität Harvard und kürt wissenschaftlich seriös durchgeführte, aber skurrile Studien - etwa über Insektenforscher, die sich vor Insekten fürchten oder darüber, warum Entenküken in Formation schwimmen. Unnütze Forschung gibt es für ihn nicht.

»Du kannst nie wissen, was hinterher entdeckt wird.«

Ganz nebenbei noch Autor

Da es Mark Benecke weder an Phantasie noch an spannendem Stoff mangelt, schreibt er jetzt noch Krimis rund um die Privatermittler Janina Funke und Bastian Becker. Er ist Präsident der "Transylvanian Society of Dracula", engagiert sich politisch in ’Die Partei’, setzt sich für Kinder mit Autismus ein und klärt als Präsident des Vereins ’Pro Tattoo’ über Tätowierungen auf.

»Gerechtigkeit und Gott haben sich die Menschen ausgedacht. Wir arbeiten für die Angehörigen und die Wahrheit.«

Lübbe Live Warum Nacktbilder zu Gedächtnislücken führen Die verrücktesten Erkenntnisse vom Spaß-Nobelpreis Autor Mark Benecke Verlag: Lübbe Live ISBN: 340461747