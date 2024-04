Marco Wehr ist Physiker und Tänzer. Wie der eine zum anderen Beruf passt, verrät er uns in SWR1 Leute. Und er philosophiert darüber, wie wir einer Welt begegnen, die trotz wachsenden Wohlstands immer komplizierter wird.

Zwei Leidenschaften: Tanz und Wissenschaft

Mit Tanztheaterstücken wie "VoodooVibes" bereiste Marco Wehr die Bühnen von Bregenz bis Shanghai. Die Leidenschaft als Tänzer ist für ihn genauso groß wie die Neugier, die Welt wissenschaftlich zu begreifen. Und so hat er Chemie, Physik und Philosophie studiert, ein Diplom über die Chaostheorie gemacht und jahrelang parallel dazu als Bühnentänzer, Tanzlehrer und Wissenschaftsautor gearbeitet.

Marco Wehr ist "Kopf mit Körper"

Das was anfangs Kopfschütteln hervorrief, erweist sich heute als Vorteil. DIE ZEIT bezeichnete ihn in einem Interview als “Kopf mit Körper“. In einer Welt, die immer komplexer wird, analysiert Marco Wehr, an welchen Fäden wir ziehen müssen, um zu einem sichereren und zufriedeneren Leben zurückzufinden. Er ist Gründer und Leiter des Philosophischen Labors in Tübingen.