Was macht einen guten Schiedsrichter aus? Bleibt der Videoassistent in der Bundesliga? Wieviel Schiri ist noch gut für attraktiven Fußball? Das besprechen wir mit Knut Kircher.

Streitthema: strittige Schiedsrichterentscheidungen im Fußball

Weil Schiedsrichter-Entscheidungen auch schwerwiegende Folgen für die Vereine haben, werden sie auch immer wieder heiß diskutiert. Für mehr Klarheit sollte der "Video Assistant Referee" (VAR) – der Videoassistent – sorgen. Er wurde vor 5 Jahren in der deutschen Bundesliga eingeführt und auch er steht immer wieder in der Kritik.

Was macht einen guten Schiedsrichter aus?

Videoassistent, Ausbildung, Qualität - das sind Fragen, mit denen sich Knut Kircher beschäftigt. Der Rottenburger ist Deutschlands oberster Fußball-Schiedsrichter. Der 54-jährige blickt auf eine lange Geschichte als erfolgreicher Schiedsrichter zurück. In seinen 15 aktiven Jahren auf dem Feld zwischen 2001 und 2016 leitete er fast 250 Bundesligaspiele und war 8 Jahre lang auch Schiedsrichter bei der FIFA.

Braucht Deutschland bessere Schiedsrichter im Fußball?

2012 war Kircher sogar Schiedsrichter des Jahres. Am 01.07.2024 übernahm er das Amt des Geschäftsführers "Sport und Kommunikation" bei der DFB Schiri GmbH, einer 2022 gegründeten Tochtergesellschaft des Deutschen Fußballbundes und der Deutschen Fußball Liga. Sein selbst gestecktes Ziel:

Das Schiedsrichterwesen mit Klarheit, mit Transparenz nach innen und außen sowie mit Geradlinigkeit auf das nächste Level bringen – national wie international.

Im "normalen" Leben war Kircher bis zu seinem Einstieg bei der "DFB Schiri GmbH" im Management der Daimler AG beschäftigt. Der gebürtige Tübinger studierte an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Maschinenbau.

Was macht einen guten Schiedsrichter aus? Brauchen und wollen wir den Videoassistenten in der Bundesliga in Zukunft noch? Und wie viel Schiri ist noch gut für ein attraktives Fußballspiel? All diese Fragen besprechen wir in SWR1 Leute mit Knut Kircher.