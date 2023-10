Spannende Podcasts und Serien für Herbst und Winter 2023 / 2024

per Mail teilen

nicht witzig – Humor ist, wenn die anderen lachen

Moritz Neumeier hat sich nie gesehen gefühlt. Von seinen Eltern nicht und auch von sonst niemandem in seinem Leben. Wahrscheinlich war er deshalb sofort süchtig nach dem Gefühl auf der Bühne zu stehen, seit er das erste Mal bei einem Poetry Slam mitgemacht hat. Drei Kinder und eine Therapie später hat er erkannt, dass es aber egal ist wie viele Menschen im Publikum ihm zujubeln, solange er sich nicht selbst lieben kann. Im Gespräch mit dem Autisten Manuel Stark lässt er seinen Schutzpanzer fallen und erzählt schonungslos ehrlich vom komplizierten Verhältnis zu seinen Eltern und davon, dass er Angst hat ein schlechter Vater zu sein, weil er nur schwer Nähe zulassen kann. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge mit einem andern Comedian – überall wo es Podcasts gibt und auch hier bei Youtube.

Podcast: "Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen"

Das Original! Jedenfalls, wenn es um das Phänomen "True Crime" geht. "Aktenzeichen XY ungelöst" gibt es im Fernsehen seit 1967. Es war das erste derartige Format weltweit. Den Podcast dazu gibt es seit 2022 vom ZDF und der leicht abgeänderte Titel sagt alles: "Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen" werden hier noch einmal aufgerollt – oft mit Beteiligten sowohl auf Opfer-, als auch auf Ermittler-Seite. Immer mittwochs um 22 Uhr, alle zwei Wochen, überall wo es Podcasts gibt.

Spannender Podcast, fantastisch produziert, und: macht süchtig!

Serie: "UNPARTEIISCH – Deutschlands Elite-Schiedsrichter" in der ARD Mediathek

Die Doku-Serie "UNPARTEIISCH – Deutschlands Elite-Schiedsrichter" von der ARD zeigt ganz nah das Leben und die Arbeit der deutschen Elite-Schiedsrichter:innen. Man spürt in der Doku-Serie richtig, wie krass es ist, als Schiri auf dem Platz zu stehen: die Verantwortung, die Anstrengung – für Körper und Kopf. Was machen Schiris vor dem Spiel und in der Halbzeit? Womit müssen sie während des Spiels klarkommen, aber auch danach? Das kann richtig heftig sein. Man erlebt die Herausforderungen im "Kölner Keller" bei den Videoassistenten und die intensive Funk-Kommunikation zwischen den Schiri-Teams während der Spiele.

Eine Serie über Fußball, die auch Menschen gefällt, die kein Fußball-Fan sind.

Dokuserie: "Verbrannte Sterne" in der ARD Mediathek

Trailer zur Dokuserie: "Verbrannte Sterne":

Im Januar 2020 gab es im Stammhaus der Traube Tonbach in Baiersbronn ein verheerendes Feuer, in dem gleich zwei Spitzenrestaurants völlig zerstört wurden: Mit vier Michelin-Sternen durften sich die Schwarzwaldstube und die Köhlerstube bis dahin schmücken und die sind in wenigen Stunden verbrannt. "Verbrannte Sterne" ist daher auch der Titel einer fünfteiligen Doku-Serie über den mühsamen Wiederaufbau eines legendären Gourmettempels im Nord-Schwarzwald, die sich SWR1 Redakteur Jens Nagler angeschaut hat.

Die Serie beginnt direkt am Tag nach der Brandnacht und ich war total fasziniert, dass das Dokuteam so früh vor Ort war und die Geschichte von Anfang an erzählen konnte.

Die SWR1 Moderatorinnen Annett Lorisz und Cora Klausnitzer haben die Doku "Beckham" auf Netflix gesehen. In nur wenigen Tagen haben sich die beiden die Dokumentation über den ehemaligen Fußballer David Beckham "reingezogen".

Die Doku lässt tief blicken. Man bekommt Einblicke in den Kleiderschrank von David Beckham, aber auch in sein Seelenleben.

Gleich zwei Hollywood Stars in einer Serie: Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Die Serie "The Morning Show" von Apple TV blickt ziemlich schonungslos hinter die Kulissen einer fiktiven Morgensendung im amerikanischen Fernsehen – wobei Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Ereignissen durchaus gewollt sind.

Wie zum Beispiel der Skandal, als bekannt wird, dass der beliebte Moderator über Jahrzehnte hinweg serienmäßig Frauen belästigt hat. Wie das Team damit umgeht, wer Dreck am Stecken hat und wie es dann zu einer Tragödie kommt, ist extrem spannend anzusehen. Interessanterweise hat aber keine der Hauptdarstellerinnen dafür einen Emmy gekriegt, sondern der männliche Hauptdarsteller, der bei uns eher unbekannte Billy Crudup. Mittlerweile ist die Serie mit der 3. Staffel auf Apple tv zu sehen. Bingen geht aber trotzdem nicht, denn jede Woche wird nur eine neue Folge der 3. Staffel veröffentlicht.

Alt werden kann anstrengend sein – aber auch spannend, aktiv und schön! Es gibt Orte auf der Welt, da werden die Menschen nachweislich öfter als woanders auf der Welt über 100 Jahre alt! Diese Orte besucht Journalist und Reiseexperte Dan Buettner für die Netflix-Serie "Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der Blauen Zonen". SWR1 Moderator Max Oehl hat sie sich angeschaut – und ist begeistert.