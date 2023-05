"Mafia Land", "Am Pass" oder "nicht witzig": Tipps für Podcasts und Serien für den Urlaub an Pfingsten und im Sommer 2023.

Podcasts

Serien

Podcast "Was machst du am Wochenende?"

WAS machen eigentlich Prominente - also Musiker, TV Persönlichkeiten, Künstler oder Schauspieler am Wochenende? Wie beginnt ihr Wochenende? Diese, im ersten Moment banal wirkende, Frage wird im Podcast "Und was machst du am Wochenende?" beantwortet. Dabei ergeben sich ganz tolle Einblicke in das Privatleben der Promis.

Rebecca Rodrian aus dem SWR1 Team liebt den Podcast und empfiehlt ihn sehr.

Podcast "Mafia Land" in der ARD Audiothek

MAFIA LAND erzählt die Geschichte eines schillernden Mannes, der als charmant und geistreich gilt, der nach außen das arbeitsreiche Leben eines italienischen Gastronomen führte, den Ermittlerinnen und Ermittler aber für den deutschen Arm der Ndrangheta halten. Die unglaubliche Geschichte des Mario L. gibt es im Podcast "Mafia Land".

Podcast "Nicht witzig" in der ARD Audiothek

Manuel Stark ist Autist. Mit Comedy und Humor hat er ein echtes Problem, weil er es meistens nicht versteht. Das wollte er ändern und hat sich die witzigsten Comedians eingeladen. Herausgekommen ist ein sehr interessantes und lustiges Podcast Format, das definitiv hörenswert ist.

SWR Redakteurin Sandra Kolnik hat den Podcast bereits gehört.

Hier gibt's alle bisher erschienen Folgen:

Serie "Am Pass" in der ARD Mediathek

Baden-Württemberg liebt kochen! Also entweder beim Kochen zuschauen oder selbst Hand anlegen. Für beide Lager gibt es eine tolle Doku-Serie in der ARD Mediathek: „Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche“. Die Serie bietet Einblicke in die Welt junger Deutscher Sterneköche und dazu sehr viele sehr appetliche Bilder.

SWR1 Moderatorin Laura Zacharias hat die Serie geschaut.

Serie "LOL" bei Amazon Prime

Wenn sich die beliebtesten Comedians Deutschlands gegenseitig zum Lachen bringen müssen - dann wird definitiv gelacht! Denn: es darf nicht gelacht werden! Unter anderem mit dabei: Hazel Brugger aus dem SWR Podcast "Nicht witzig".

SWR1 Kollegin Jasmina Belardo hat alle Folgen geschaut und ist begeistert

Serie "Salt Fat Acid Heat" bei Netflix

Salz, Fett, Säure und Hitze sind die Elemente, die ein Essen außergewöhnlich machen. Davon ist die Köchin Samin Nosrat überzeugt. Sie reist um die Welt, um den Umgang mit diesen vier Elementen in verschiedenen landestypischen Küchen zu erleben. Mitreißende Dokuserie über gutes Essen und ein Einblick in das Leben einer von bestem Essen besessene Köchin. Darum geht es in der Netflix Serie "Salz, Fett, Säure und Hitze".

SWR1 Moderator Benedict Walesch hat sie gesehen.

Zwei KGB Agenten werden im Kalten Krieg in die USA eingeschleust, gründen dort eine Familie und leben offiziell als Amerikaner ein spießig normales Leben in der amerikanischen Vorstadtidylle der 80er Jahre. Sie geben sich als "The Americans" aus - und operieren aber im Geheimen, um KGB Missionen zu erfüllen.

SWR1 Moderator Max Oehl empfiehlt "The Americans".