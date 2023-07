Philosoph Hanno Sauer beschäftigt sich mit der Herkunft unserer Moral und unseren Wertevorstellungen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christian Charisius

Wenn Respekt und Moral verloren gehen

Skandale, Betrug und Ungerechtigkeiten: Unsere Gesellschaft und die damit einhergehenden Wertevorstellungen befinden sich in ihrer vielleicht größten Krise. Spätestens die Corona-Pandemie der vergangenen Jahre hat uns gezeigt, dass es Risse gibt in unserer Gesellschaft und sich Gräben gebildet haben, die immer schwerer zu überwinden scheinen. Hinzu kommt ein von vielen gefühlter Verfall elementarer Werte, von gegenseitigem Respekt und Moral.

»Im Krieg heißt es, ist das erste Opfer die Wahrheit. Zwar sind wir nicht im Krieg: Aber die verhärteten Fronten im moralischen Diskurs der Moderne erinnern an die Unversöhnlichkeit aufrüstender Nationen.«

Woher kommen unsere Moral und Werte?

Der Philosoph Hanno Sauer, Jahrgang 1983, hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Und ist dabei weit in die Vergangenheit zurückgereist: Woher kommt unsere Moral? Und wie hat sie sich im Zuge der gesellschaftlichen Evolution geformt und verändert? Hanno Sauer lehrt Ethik und politische Philosophie an der Universität Utrecht in den Niederlanden. In SWR1 Leute sprechen wir mit ihm über die Entwicklung unserer Werte und wie wir auch in Zukunft einen moralischen Kompass definieren und behalten können.

Hanno Sauer über sein Buch "Moral":