"Philosophie kann heilsam sein"

»Wozu sind wir auf der Welt? Was ist wirklich wertvoll und wichtig im Leben? Mich selbst holten diese Fragen das erste Mal mit sechzehn ein. Ich war unglücklich verliebt ... sämtliche Anstregungen in der Schule, ja, überhaupt im Leben, erschienen mir plötzlich wertlos ... Um diesem Karussell zu entkommen und mich zu ordnen, nahm ich schließlich zwei Blatt Papier und begann zu schreiben. Ich wollte dieses Gefühl, diese Frage ernst nehmen und nicht verdrängen: Was ist der Sinn des Lebens?«