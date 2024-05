"Warum tun Sie sich das an?": Diese Frage wurde Hanna Jansen schon oft gestellt. Die einstige Lehrerin und preisgekrönte Autorin ist nicht nur Mutter ihres leiblichen Sohnes, sondern hat 13 weitere Kinder adoptiert und ihnen ein neues Zuhause geschenkt. Sechs davon stammen aus Ruanda.

Schriftstellerin Hanna Jansen privat

Das Leben hätte so einfach sein können

Hanna Jansen war Mutter eines Sohnes, engagierte Lehrerin, didaktische Leiterin einer Gesamtschule und bei ihren Schülern beliebt. Kinder hatte sie mehr als genug um sich herum. Doch dann beschlossen sie und ihr Mann, ein Kinderarzt, "ein oder zwei" weitere Kinder zu adoptieren.

"Liebe auf den ersten Blick"

Dass daraus 13 wurden, hat sie damals nicht ahnen können. Der Kontakt zu den Kindern entstand über die Kinderarztpraxis und ein Heim. Traumatisiert waren sie alle – entweder durch die Erlebnisse in Bürgerkriegsgebieten wie Somalia oder Ruanda oder durch Gewalt und Missbrauch in Ihren Herkunftsfamilien. Einfach war das Zusammenleben deshalb nicht immer.

Ich glaube daran, dass man zeitlebens dafür verantwortlich ist, was man sich vertraut gemacht hat.

Schreiben als Insel im Trubel des Alltags

Der Welt, aus der ihre Adoptiv- und Pflegekinder ursprünglich stammen, widmet sich Hanna Jansen bevorzugt auch in ihren Büchern; darunter ist – als ihr bekanntestes, mit mehreren wichtigen Preisen ausgezeichnetes und in mehrere Sprachen übersetztes Werk – der 2002 erschienene Roman "Über tausend Hügel wandere ich mit dir". Ihre Schreiberfahrung gibt sie in Seminaren für kreatives Schreiben weiter. Seit 2010 lebt sie mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in der Vulkaneifel.