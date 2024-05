Taiwan-Experte Prof. Gunter Schubert: Über Taiwans Geschichte und den Konflikt mit China

per Mail teilen

Taiwan-Experte Gunter Schubert privat

Taiwans Geschichte ist wechselvoll. Zeitweise gehörte es zum chinesischen Festland oder stand unter Kolonialherrschaft. Den knapp 200 Jahren unter der Qing-Dynastie folgten von 1895 bis 1945 die Jahre unter japanischer Kolonialherrschaft. Lange Zeit sahen sich die exilierte Republik China auf Taiwan und das kommunistische Regime auf dem Festland als Repräsentanten Taiwans und erhoben Ansprüche auf das Gebiet des jeweils anderen.

Heute ein souveräner Staat?

Inzwischen hat sich Taiwan immer mehr von Festlandchina entfernt, und ein Großteil der Bevölkerung sieht ihr Land trotz der vielschichtigen kulturellen und historischen Verflechtung als einen souveränen Staat. Gunter Schubert ist Professor für "Greater China Studies" an der Universität Tübingen und einer der besten Kenner des heutigen Taiwan.

Kleine Geschichte Taiwans

In "Kleine Geschichte Taiwans" erklärt er die komplexe kulturelle, politische und nationale Identität Taiwans und macht so das schwierige Verhältnis der Inselrepublik zur Volksrepublik China verständlich. Wie kann eine kluge Politik aussehen, die den Taiwan-Konflikt nicht eskalieren lässt? Antworten von Gunter Schubert in SWR1 Leute.