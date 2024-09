Ilko-Sascha Kowalczuk sorgt sich vor allem um die Demokratie in Ostdeutschland. Er spricht darüber, wie er auf die AfD und BSW schaut und was er von den Wahlen in Brandenburg erwartet.

Ekko von Schwichow Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk blickt besorgt auf Ostdeutschland. Wohin entwickelt sich die Demokratie nach den Landtagswahlen im September? In Thüringen und Sachsen wurde bereits gewählt, am 22. September folgt Brandenburg. Wenn die AfD in Brandenburg gewinnt, sei er "weg", sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Das BSW könnte zur Entscheidung beitragen, wer bald in Potsdam regiert. Gemeinsamkeit von AfD und BSW Ilko-Sascha Kowalczuk sieht die gemeinsame Klammer von AfD und BSW darin, dass beide eine autoritäre Staatsverfassung anstreben. Beide hätten sich mit der blutrünstigen Diktatur des Wladimir Putin in Moskau verbündet. Warum der Ruf nach einem starken Staat seit 1990 besonders verfängt, das erklärt der Historiker in SWR1 Leute.