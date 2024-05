Sexualpädagogin: So geht kindgerechte Aufklärung

Wenn Kinder Fragen zur Sexualität stellen, sind Eltern schnell ratlos. Die Sexualpädagogin Magdalena Heinzl hilft dabei, gute Antworten zu finden.

Umgang mit der Sexualität der Kinder

Kinder nicht überfordern und nicht anlügen. Wenn es um das Thema Sexualität geht, ist es für Eltern eine besondere Herausforderung, den richtigen Ton zu treffen. Sexualpädagogin und -therapeutin Magdalena Heinzl klärt darüber auf, wie Eltern Kinder altersgerecht in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten, ohne sie zu überfordern.

Kinder haben ehrliche und gute Antworten verdient

Wie reagiert man bei Doktorspielen, Übergriffen unter Kindern und Selbstbefriedigung? Wie schützt man sein Kind vor sexualisierter Gewalt? Als klinische Sexologin erreichen Magdalena Heinzl viele dieser Fragen, auf die sie anfangs selbst nicht immer eine gute Antwort parat hatte. Doch ist sie der festen Überzeugung, dass alle Menschen auf ihre Fragen gute Antworten verdient haben. Und so hat sie sich auf die Suche gemacht und teilt ihr Wissen, dass sie über viele Jahre gesammelt hat. In "Was kribbelt da so schön?" gibt sie Antworten auf unverblümte Kinderfragen.