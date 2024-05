Journalist, Moderator und Autor Dr. Hajo Schumacher - "Achim Achilles" fahndet als "Peer Pedes" in Berlin

Politik Journalist und Jogging Kolumnist Hajo Schuhmacher versucht sich als Krimiautor: mit einem Laufkrimi, der in der Läufer Szene Berlins spielt.

Hajo Schumacher ist Journalist durch und durch. Der gebürtige Münsteraner begann im Alter von 15 Jahren als Lokalreporter bei der Münsterschen Zeitung, studierte dann in München Politik, Soziologie und Psychologie, absolvierte die Deutsche Journalistenschule und promovierte über das Thema "Die Machtstrategien Angela Merkels". Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und das Hamburger Abendblatt. Er hat mehrere Politikerbiographien verfasst.

Bekannt wurde Schumacher als "Achim Achilles" mit seiner Laufkolumne bei Spiegel-Online. Jetzt knüpft er daran an und versucht sich, gemeinsam mit Michael Meisheit, einst Chefautor der kultigen endlosen ARD-Serie "Lindenstraße", als Krimiautor. Natürlich tut er das mit einem Laufkrimi. In "Nur der Tod ist schneller" ermittelt der laufende Kommissar "Peer Pedes" in der Läuferszene Berlins. Wie es nach zwei Bandscheibenvorfällen um die eigenen Laufkünste steht und wie Hajo Schumacher kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen auf die aktuelle politische Lage im Land blickt, darüber sprechen wir mit ihm in SWR1 Leute.