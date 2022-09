per Mail teilen

Uwe Schmitz

Ab wann gilt man als gut integriert...

... und ab wann ist man eigentlich Deutsche oder Deutscher? Als Kommunalbeamtin bei der Stadtverwaltung kennt Souad Lamroubal beide Seiten der Migration: Die Perspektive der ankommenden Migranten und die Erwartungen der deutschen Behörden.

»Deutschland ... alles verschriftlichst Du, nichts entgeht Dir ... jedenfalls bei der Integration. Und da tust Du Dich ausgerechnet bei der Integration mit einer genauen Definition schwer? Das wär' aber schon wichtig. Wie kannst Du etwas verlangen, von dem Du selbst nicht weißt, was es wirklich ist? Du, Deutschland, schweigst und tust so, als gäbe es kein Problem.«

Souad Lamroubal hat marokkanische Wurzeln und wurde als "Gastarbeiterkind" in Dormagen geboren.

Diese Art von Dialog ist für mich und viele andere Menschen Alltag:

»Wo kommen Sie denn her?«

»Ich komme aus Düsseldorf.«

»Nein, ich meine ursprünglich!«

»Ach, das meinen Sie: aus Dormagen.«

»Aha, interessant. Und wo sind Sie geboren?«

»In Deutschland.«

»Nein, jetzt mal ehrlich!«

»Okay: aus dem tiefsten Busch überhaupt. Kein Wasser, kein Essen, kein Strom, keine Frauenrechte und endlich Aufenthaltserlaubnis.«

Missverständisse und Kontroversen bei der Integration

Souad Lamroubal ist Dozentin für das Fach interkulturelle Kompetenz und managt interkulturelle Öffnungsprozesse. Die plötzliche Abschiebung einer gut integrierten Krankenpflegerin aus Freiburg nach Armenien sorgte bei uns für kontroverse Diskussionen. Im Rahmen eines Programmschwerpunkts am 4. Oktober in SWR1 Baden-Württemberg diskutieren wir in SWR1 Leute mit Souad Lamroubal über Missverständnise, Widersprüche und kontroverse Fragen der Integration.