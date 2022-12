Fachkräftemangel: Bäckerlehrling aus Villingen-Schwenningen droht Abschiebung

per Mail teilen

Abdouie Camara aus Gambia macht in Villingen-Schwenningen eine Bäckerlehre. Fachkräfte wie er werden dringend gebraucht. Und trotzdem soll der 25-Jährige abgeschoben werden.

Abdoulie Camara aus Gambia hat in der Familienbäckerei Hilsenbeck (Schwarzwald-Baar-Kreis) seinen Traumjob gefunden: Der 25-jährige ist Bäckerlehrling im zweiten Jahr. Doch ob er die Ausbildung abschließen kann, ist unklar. Denn er soll abgeschoben werden – nach Italien, wo er nach seiner Flucht aus Gambia als erstes registriert wurde. So will es das Dublin-Verfahren. Wann genau die Polizei kommt, um ihn abzuholen, weiß er nicht. Für Abdoulie Camara ist das belastend.

„Sie können jederzeit kommen. Manchmal kann ich nicht schlafen. Selbst wenn ich in der Schule bin, kann ich mich deswegen nicht richtig konzentrieren.“

SWR-Reporterin Jasmin Bergmann hat den Bäckerlehrling Abdoulie Camara in der Bäckerei besucht:

Bäckerlehrling schwer zu ersetzen

Uwe Hilsenbeck gehört die Bäckerei in Villingen-Schwenningen und er ist frustriert. Abdoulie Camara sei ein "Sechser im Lotto" in Zeiten des Nachwuchsmangels. Zehn Jahre lang habe er davor vergeblich nach einem Azubi gesucht. Vor zwei Jahren habe er endlich einen gefunden und der solle ihm nun weggenommen werden?

„Der ist nachts um halb zwei da. Der kommt mit dem Fahrrad angeradelt und freut sich auch noch.“

Außerdem sei Abdoulie Camara mittlerweile ein Teil der Familie geworden. Und ein Familienmitglied zu ersetzen, sei noch schwerer.

Abdoulie Camara versteht sich gut mit mit seinem Lehrmeister. Sie teilen die Leidenschaft fürs Backen und die Sorge vor einer Abschiebung. SWR Jasmin Bergmann

Abschiebungen trotz Fachkräftemangel?

Klaus Meusel kritisiert die Abschiebungen von Menschen wie Abdoulie Camara scharf. Er ist ehrenamtlich beim Verein Jobclub aktiv und unterstützt Geflüchtete dabei, eine Arbeit zu finden.

"Da macht sich die Politik lächerlich. Der Arbeitskräftemangel wird beklagt und gleichzeitig sollen diese Fachkräfte dann nach Italien abgeschoben werden."

Aktuell bemüht Meusel sich um Abdoulie Camaras Duldung. Das kürzlich beschlossene Chancen-Aufenthaltsrecht könnte dem jungen Mann dabei zu Gute kommen.

Jetzt an Weihnachten ist besonders viel los und es werden Christstollen gebacken. Abdouli wünscht sich, dass er bleiben darf. SWR Jasmin Bergmann

Klar ist: Die Ausländerbehörde kann Abdoulie Camara innerhalb der nächsten sechs Monaten abschieben, muss aber nicht. Auf Letzteres hoffen alle in der Bäckerei - gewiss können sie sich aber nicht sein.