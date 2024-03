Was der Mann sich ausdenkt, wird zum Erfolg. Ging schon vor Jahrzehnten los, als er sich für die Harald Schmidt-Show Gags ausdachte und an TV-Erfolgsserien wie "Ladykracher" oder die "Wochenshow" beteiligt war. Seine Bücher stehen dem Erfolg in nichts nach.

© Friedemann Meyer Bestseller "Vollidiot" oder "Resturlaub" Seit einigen Jahren konzentriert sich Autor Tommy Jaud auf das Bücherschreiben: Sein Bestseller "Der Vollidiot" wurde mit Anke Engelke und Oliver Pocher in den Hauptrollen sogar verfilmt. Kurioser Alltag Tommy Jauds neues Werk besteht aus wahrhaften schrägen Blicken auf den Alltag. Zum Beispiel absurde Situationen, die man erleben kann, wenn man ohne Sanifair-Bon einen Kaffee an der Autobahnraststätte kaufen will. Oder warum neue Produktdesigns wie bei der "Prinzenrolle" dem Kunden das jahrzehntealte Heimatgefühl mit diesen Keksen nimmt. Oder auch: warum es manchmal schön wäre aber problematisch ist, dümmer zu werden als man tatsächlich ist. FISCHER Scherz Verlag Man müsste mal – Nix gemacht und trotzdem happy Neue Gute-Laune-Storys Autor: Tommy Jaud Verlag: FISCHER Scherz ISBN: 978-3651025097