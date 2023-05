Weltpremiere: Einzigartige Musik-Doku über KISS-Frontmänner beim SWR Doku Festival!

Und live im Kino dabei: Superstar Doro Pesch – die Queen of Metal.

28.06.2023, 21:00-22:20 Uhr, Gloria 1, Stargast-Event bis 23:00 Uhr.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Frontmen KISS - Der Film

Eine Band wird fast immer durch ihren zentralen sogenannten Frontman definiert. Normalerweise verlangen Ego, Talent und Chemie, dass es auf dieser Position nur einen Platzhirsch geben kann. Doch die Frontmen von KISS sind anders: Seit über 50 Jahren teilen sich zwei Frontmen das Scheinwerferlicht: Gene Simmons und Paul Stanley, die mit ihrer Band Musikgeschichte schrieben und der Welt ein Bühnenspektakel wie kein anderes bieten: Pyrotechnik, Leinwände, bewegliche Bühnenteile, rauchende Gitarren und gespucktes Kunstblut sind Teil ihrer Live-Show. Doch hinter diesem Rock ’n’ Roll-Zirkus stecken zwei sensible, komplexe Persönlichkeiten: Simmons und Stanley waren durch individuelle Kindheitstraumata gezeichnet, ehe sie gemeinsam die beiden Alter Egos Starchild und Demon erschufen, maskierte Comic-Charaktere, mit denen sie die Welt eroberten. Doch das konsequente Zurückziehen hinter ihre Bühnenfiguren wurde in ihrer langen Karriere auch zum Auslöser von Katastrophen. Dies ist die Geschichte von zwei Musik-Ikonen, die es trotz Widrigkeiten schafften, eine Band zu gründen und eine Bühne zu teilen, die mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern weltweit zu einer der erfolgreichsten Rock ’n’ Roll-Bands aller Zeiten wurde.

Sollte man Hardrock, Unabhängigkeit, Lederkluft und Berühmtheit mit einer Frau aus Deutschland verbinden, so käme nur eine in Frage - Doro Pesch. Natürlich fand ihr Erfolg den Weg weit über Deutschland hinaus. Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen innerhalb der Rock-Szene, bekannt für ihre blonde Mähne und verrauchte Gröl- und Whiskey-Stimme. Sie hat einige Größen im Musikbusiness kennengelernt, darunter Lemmy Kilmister von Motörhead, der ihr das Alkohol trinken beibrachte oder der verstorbene Black Sabbath-Musiker Ronnie James Dio. Das Album Doro produzierte kein Geringerer als KISS-Frontman Gene Simmons - ein Traum von Doro Pesch. Gerade die Heavy-Metal-Typen haben für Doro zwar eine harte Schale, jedoch immer auch einen weichen Kern, eine verborgene, sensible Seele, so dass sie sich unter ihnen richtig wohl fühlte und immer behaupten konnte.

Pesch wurde am 3. Juni 1964 in Düsseldorf geboren. Ihr Vater war Lkw-Fahrer und hörte unterwegs zwölf Stunden am Stück Rockmusik, so dass Doro bereits als Kind lernte, von Ort zu Ort zu reisen. Die Erinnerung an den ersten Song, der sie geprägt hatte, blieb Lucille von Little Richard. Diese Kindheitserfahrungen behielt sie bei, beschloss später, nie eine Familie zu gründen oder sich häuslich niederzulassen. Ihre Liebe gilt allein der Musik. Ihr Zuhause bleibt der Tourbus, die Straße, die Bühne und ihre Familie sind ihre Fans.

Die achtteilige SWR-Dokuserie Frontmen - Die größten Rockstars aller Zeiten erzählt die dramatischen Lebensgeschichten internationaler Musik-Größen. Auf der Bühne sind sie extravagante Showmänner, die Generationen geprägt und Millionen inspiriert haben. Und abseits der Bühne: oft unsichere, destruktive und teils gewalttätige Männer mit tragischen Lebensläufen. In jeweils 90-minütigen Dokus werden die persönlichen Werdegänge dieser Titanen der Musikgeschichte erzählt. Wir treffen Freunde, Familie, Bandmitglieder, Partner und all jene Menschen, die Teil der Reise waren. Neben exklusiven Interviews und akribisch recherchiertem Archivmaterial gibt es aufwändig produzierte szenische Reenactments, um diese komplexen Persönlichkeiten besser zu verstehen. Staffel 1 mit den Folgen über Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, David Lee Roth und Alice Cooper startete zum 1.6. exklusiv in der ARD Mediathek. In Staffel 2 ab August geht es um Steven Tyler, Gene Simmons & Paul Stanley, Jon Bon Jovi und Axl Rose.

Sean Grundy ist ein preisgekrönter Filmemacher und Drehbuchautor mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Rundfunk und Film. Seine Regiearbeit umfasst von der Kritik gefeierte Dramen, Komödien und Dokumentarfilme. Sean wurde in Bradford, West Yorkshire, geboren. Er kreierte preisgekrönte Werbespots, war im Bereich Comedy, führte Regie bei Dokumentarfilmen. Heute leitet er seine eigene Firma HandDrawn Films als Regisseur und Autor. Als Drehbuchautor hat er zahlreiche Fernsehsendungen und preisgekrönte Hörspiele verfasst.