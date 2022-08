per Mail teilen

Spazieren, Wandern oder Mountainbiken: Für viele von uns ist der Wald ein Rückzugsort zum Entspannen und zum Stress abbauen. Aber wie gut vertragen die Wälder Hitze und Trockenheit?

Klimawandel und Wald: besorgniserregende Entwicklung

Der Wald leidet immer öfter unter Stress. Es regnet zu wenig, es ist zu trocken und zu heiß. Bastian Kaiser beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Wald.

Bastian Kaiser wuchs auf der Schwäbischen Alb auf, studierte in Freiburg Forstwissenschaften und ist heute Spezialist für Forstökonomie. Seit 1998 lehrt er als Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg, seit 2001 ist er deren Rektor. Zudem ist er Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat des Landes Baden-Württemberg, im Landesforstwirtschaftsrat sowie im Deutschen Forstwirtschaftsrat.

So können wir den Wald schützen

Über den Zustand der Wälder weiß Bastian Kaiser genau Bescheid. Und der ist im Sommer 2022 mit Trockenheit und Rekordtemperaturen besonders besorgniserregend. Wie sich unsere Wälder verändern und was getan werden müsste, um sie zu schützen, verrät Bastian Kaiser in SWR1 Leute.

»Mit diesem Buch versteht man die Wälder nun nicht nur besser, sondern richtig, also ganzheitlich. Es ist dabei informativ, kurzweilig, verständlich und außerdem originell mit der Försterbiographie des Autors verwoben.«