In Stuttgart herrscht ein Klima wie derzeit in Rom, Stechmücken übertragen Krankheiten und Wetterextreme werden normal. Meteorologe Frank Böttcher über die Folgen des Klimawandels.

Christian Bittcher

Extremwetter in Deutschland: Waldbrand, Hagel, Tornado

Extreme Hitze, Stürme, Starkregen oder Hagel: Immer häufiger werden wir auch in Deutschland von extremen Wetterlagen heimgesucht. Selbst Hurricanes und Tornados, die wir bisher nur aus den USA kannten, kommen inzwischen auch bei uns vor. Immer früher und häufiger brechen auch bei uns immer größere Waldbrände aus, zuletzt in Brandenburg.

Klimawandel macht Wetter extremer

Ein Grund dafür ist inzwischen wissenschaftlich unumstritten: Der menschengemachte Klimawandel. Der freiberufliche Meteorologe Frank Böttcher hat sich auf extreme Wetterlagen spezialisiert. Für diese Themen ist er gefragter Redner, Diskussionspartner und Buchautor. Als Wettermann berichtet er in Radio und Fernsehen für den Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Auch in den sozialen Medien ist er u.a. auf Twitter aktiv.

Stuttgart: Klima wie in Nizza oder Rom

In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung sagte Böttcher für den Raum Stuttgart ein Klima wie derzeit in Nizza oder Rom in Italien voraus, wenn die durchschnittliche Temperatur auf der Erde bis 2030 um 1,5 Grad bzw. bis 2050 um 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigt.

»Auch in Ihrer Region wird es zunehmend Waldbrände geben, Flachwurzler wie Fichten werden auf lange Sicht mit den vielen Dürren nicht umgehen können. Die Landwirtschaft und die Weinbauern werden sich umstellen müssen auf trockenresistente Pflanzen.«

So verändert der Klimawandel BW

Zudem werden laut Böttcher für uns neue Tierarten und damit auch neue Krankheitserreger einwandern und der Bedarf an Kühlung durch Klimaanlagen oder durch Dach- und Fassadenbegrünung ansteigen.

Extreme Wetterlagen und Klimawandel: Wie können wir uns auf diese Entwicklungen vorbereiten? Und was müsste sich hierfür bewegen und ändern? Diesen Fragen gehen wir nach in SWR1 Leute mit Frank Böttcher.