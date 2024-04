Bienen sind wichtig für uns alle

"Bee-Friendly", bienenfreundlich, ist ein Wort, das man zuletzt immer häufiger in Pflanzenfachgeschäften und Gartencentern lesen kann. Grund ist, dass zahlreiche (Wild-) Bienenarten zuletzt vom Aussterben bedroht waren – und immer noch sind. Bienen sind als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit elementar wichtig.

Imkerin und Wissenschaftlerin über Bienen

Kirsten Traynor ist eine echte Bienenexpertin. Die Deutsch-Amerikanerin wurde in New York geboren, ihre Liebe zu den Bienen entdeckte sie daheim in den USA auf einer Farm in Maryland. Kirsten Traynor ist gelernte Imkerin, Wissenschaftlerin und – sie hat schon zwei Bienenmagazine herausgegeben. Seit Kurzem leitet sie die Landesanstalt für Bienenkunde an der Uni Hohenheim. In SWR1 Leute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Bienen mit Kirsten Traynor.