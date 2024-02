In Ulm hat die Firma Uzin Utz ein Paradies für bedrohte Insekten und regionale Pflanzen geschaffen. Alle Mitarbeiter:innen arbeiten gemeinsam an einem grün-lebendigen Betriebsgelände.

Ich glaub als Unternehmer – und als Mensch – gehört Optimismus dazu. Ich will auch unsere Kollegen und Kolleginnen motivieren: gemeinsam können wir die Zukunft gestalten.

Firmengelände wird naturnah

Uzin Utz in Ulm ist eine Firma für Bauchemikalien, spezialisiert auf Bodensysteme und stellt alles her, was man zum Verspachteln, Verkleben und Aufbauen von Böden braucht. Und es ist eine Firma, die gemeinsam mir ihren Mitarbeiter:innen das Firmengelände Schritt für Schritt in einen wertvollen Lebensraum für bedrohte Insekten und regionale Pflanzen verwandelt.

Beim Unternehmen sind die großen Buchstaben auf dem Firmengebäude Programm: ’WEITBLICK’. Im diesem Fall bedeutet der Weitblick für die Zukunft, sich jetzt um Artenschutz und Klimaschutz zu kümmern.

Artenschutz durch Insektenhotel, Sandarium & Co

Das Nachhaltigkeitsteam bei Uzin Utz hat sich bei Expert:innen schlau gemacht, was ein "naturnahes Betriebsgelände" braucht– und dann ging es los: Während der normalen Arbeitszeit haben Mitarbeitende gegraben, gesägt, gesät. Inzwischen liegt hinter dem Forschungslabor eine Wildwiese, ein Winterquartier und Sommer-Gourmettempel für Insekten.

Außerdem gibt es ein Insektenhotel, für Wildbienen ein Sandarium zum Nisten und für Käfer einen sog. Käferkeller, ein Loch mit geschichtetem, altem, trockenem Holz. Auch Vögel sind auf dem Gelände sicherer unterwegs, durch besondere Vogelschutzfolien sind Fensterscheiben für Vögel gut erkennbar und keine Gefahr mehr.

Artenschutz lohnt sich Durch Flächenversiegelung, Monokulturen und Pestizideinsatz ist die Biomasse an Insekten in den letzten drei Jahrzehnten im Durchschnitt um fast 80 % zurückgegangen. Beispiel: jede zweite Art der Wildbiene ist gefährdet. Dabei sind Wildbienen, genau wie alle anderen Insekten für gesunde Ökosysteme unerlässlich. Denn zu wenig Insekten bedeutet weniger Futter für Vögel, also auch weniger Vögel, usw. Die gute Nachricht: Expert:innen sagen, wenn wir Insekten neue Lebensräume anbieten, werden diese erfahrungsgemäß gut angenommen.

Nachhaltigkeit in vielen Bereichen: grüne Fassaden

Die Biologin Marcella Lucas ist Teil des Nachhaltigkeitsteams des Unternehmens und sorgt dafür, dass ein Projekt nach dem anderen auf dem Gelände in Gang kommt.

Man muss die kleinen Erfolge feiern. Sonst könnte man ja verzweifeln, weil man das Gefühl hat, so ein großes Ziel [weltweite Klimaneutralität] kann man gar nicht schaffen. Deshalb ist es wichtig, dass man irgendwo anfängt. Dann sieht man, dass das schon was bringt! Und das motiviert dann auch wieder.

Die Firma Uzin Utz hat auch angefangen, Fassaden zu begrünen – zur Freude der Mitarbeitenden mit regionalem Hopfen! Wann auf dem Gelände eine Brauerei gebaut wird, ist noch unklar 😉. Klar ist aber: im Sommer hat der Hopfen einen kühlenden Effekt auf das Gebäude.

Die Ulmer Firma setzt in noch mehr Bereichen auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz:



Als eine der ersten Firmen hat sie auf dem Gelände ein "Automatic guided vehicle" (fahrerloses E-Transportfahrzeug) eingesetzt

Die Unternehmensgruppe bietet viele nachhaltige und klimaschonende Produkte an – zum Beispiel wird klimaschädlicher Zement durch Gips ersetzt.

Eine Tochterfirma von Uzin Utz wurde als "grünste Fabrik der Niederlande" ausgezeichnet.

Wir wollen die Klimaneutralität in der EU 2050 erreichen. Dann hat Deutschland gesagt, wir schaffen es 2045. Dann hat Baden-Württemberg gesagt, wir schaffen es 2040. [...] Da laufen wir ja schon auseinander! Wir müssen uns doch gemeinsam Ziele setzen!

Uzin Utz hat sein eigenes nächstes Etappenziel klar definiert: Bis 2025 will das Unternehmen die klimaschädlichen Emissionen in der Unternehmensgruppe um 25% reduziert haben.