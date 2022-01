per Mail teilen

Sarah Zielinski SWR SWR1 -

Lieblingsband/Lieblingstitel

Das wundervollste, bezauberndste, ergreifendste Liebeslied überhaupt: "Für immer und Dich" vom fabelhaften Rio Reiser. Und ich liebe, liebe, liebe "Son of a Preacher Man" von Dusty Springfield - spätestens seit "Pulp Fiction". Zweieinhalb Minuten sind einfach viel zu kurz.

Dann ist da noch Queen mit "Bohemian Rhapsody": der Moment, wenn ich im Auto sitze, anfange jede Stimme mitzusingen und dabei keinen Ton treffe. Und fast hätte ich Campino von den Toten Hosen vergessen - mein Jugendschwarm bis heute.

Blick auf Baden-Württemberg

Ich bin im Ländle geboren, habe hier studiert, geheiratet und mit viel Glück werde ich hier sterben - mit Blick auf die Felsengärten am Neckar. Weinfeste, Besenwirtschaften, Maultaschen, Wein, das Ludwigsburger Schloss, das Cannstatter Volksfest - die Liste der Dinge, die ich an meiner Heimat Baden-Württemberg liebe, ist so unendlich viel länger.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

...dann würde ich vermutlich mit dem Arm im Hintern einer Kuh stecken oder einem Meerschweinchen die Zähne kürzen. Tierärztin war mein Traumberuf.

Lieblingssprichwort/-fluch

Mit einem ordentlich geschmetterten "Donderladdich" ist eigentlich alles gesagt und keine Beleidigung ist gleichzeitig so liebevoll wie ein schwäbischer "Seggl".