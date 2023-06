Klimawandel und Trockenheit erhöhen die Gefahr von Waldbränden. Ausgelöst werden sie aber meist vom Menschen. Der Innenminister bittet daher um Mithilfe beim Verhindern von Feuern.

Das baden-württembergische Innenministerium warnt aktuell wegen der großen Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Zwar seien die Feuerwehren im Land gut aufgestellt, heißt es von Innenminister Thomas Strobl (CDU), besser sei aber, wenn erst gar keine Brände entstehen. Die meisten würden durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst - ob vorsätzlich oder fahrlässig. Strobl bittet Bürgerinnen und Bürger daher um Unterstützung.

Wie Waldbrände verhindert werden können Diese Hinweise gibt das Innenministerium Baden-Württemberg: Grillen nur an offiziellen Feuerstellen, sofern diese freigegeben sind

nur an offiziellen Feuerstellen, sofern diese freigegeben sind Feuerwehr per Notruf über unerlaubte Feuerstellen informieren, wenn diese brennen oder noch warm sind. Der Notruf ist kostenlos, auch wenn die Feuerwehr nicht mehr tätig werden muss

über unerlaubte Feuerstellen informieren, wenn diese brennen oder noch warm sind. Der Notruf ist kostenlos, auch wenn die Feuerwehr nicht mehr tätig werden muss Kleinere Feuer nach Möglichkeit selbst löschen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

ohne sich selbst in Gefahr zu bringen Auf Wanderparkplätzen genug Platz lassen, damit Feuerwehrautos durchfahren können

genug Platz lassen, damit Feuerwehrautos durchfahren können Grundsätzliches Rauchverbot im Wald von März bis Oktober beachten

im Wald von März bis Oktober beachten Vorsicht beim Parken von Autos: Heiße Fahrzeugteile können trockene Wiesen entzünden

Heiße Fahrzeugteile können trockene Wiesen entzünden Vorsicht im Umgang mit Maschinen wie Rasenmähern oder Motorsägen: Diese können durch Hitze, Funkenschlag oder durchs Befüllen mit Kraftstoff ebenfalls Brände auslösen

Strobl bittet um Hilfe beim Verhindern von Waldbränden

Vorsicht sei etwa geboten beim Arbeiten mit Maschinen im Wald oder auf Wiesen. Diese könnten heiß werden oder Funkenschlag auslösen. Beim Parken auf Wander- oder Waldparkplätzen solle darauf geachtet werden, dass Feuerwehrfahrzeuge nicht blockiert werden.

Feuer sei grundsätzlich nur an offiziellen Stellen erlaubt. Wer warme oder noch brennende Feuerstellen im Wald entdecke, solle sofort über den Notruf 112 die Feuerwehr verständigen. Teils könne auch das Grillen an offiziellen Feuerstellen von örtlichen Behörden verboten werden. An einigen Orten in Baden-Württemberg ist das aktuell der Fall.

Mehr zu den häufigsten Ursachen für Waldbrände und wie sie vermieden werden können bei uns auf Instagram:

Grillstellen in mehreren Landkreisen gesperrt

Unter anderem hat die Stadt Stuttgart alle öffentlichen Grillstellen wegen hoher Temperaturen und geringen Niederschlags bis auf Weiteres gesperrt. Gleiches gilt für Heidenheim und die Wälder im Kreis Karlsruhe. Der Kreis Rastatt plant ein Verbot ab kommender Woche.

In den Wäldern im Rhein-Neckar-Kreis darf seit Freitag ebenfalls nicht mehr gegrillt werden. Auch hier ruft die Forstbehörde dazu auf, entdeckte Feuer direkt per Notruf zu melden. Im Zollernalbkreis hat das Forstamt am Donnerstag allen Gemeinden empfohlen, Feuer- und Grillstellen in Waldnähe zu sperren, bis sich die Wetterlage entspannt hat.

Eine solche Empfehlung spricht auch das Landratsamt Calw aus:

Landwirtschaftsminister: Waldbrandrisiken durch Klimawandel gestiegen

Für Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ist klar: Die Waldbrandrisiken im Land sind infolge des Klimawandels deutlich gestiegen. Vergangenes Jahr bekämpften die Feuerwehren in Baden-Württemberg laut Innenministerium insgesamt 123 Waldbrände. Die Zahl liege deutlich über dem bisherigen Durchschnitt der letzten Jahre. Bislang waren die meisten Brände im Land verhältnismäßig klein. Mit fortschreitendem Klimawandel und zunehmender Trockenheit dürfte sich das allerdings ändern, warnte zuletzt der Landeswaldverband.