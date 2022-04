Uli Kunz | Forschungstaucher

Uli Kunz klettert bis an den Rand eines Gletschers auf Spitzbergen, er taucht in wassergefüllten Höhlen auf den Bahamas und fotografiert singende Buckelwale im Pazifik. Regelmäßig ist der Meeresbiologe und Forschungstaucher mit Live-Shows auf Tournee und zeigt seine Beobachtungen aus der Unterwasserwelt. Und die verändert sich bedrohlich. Von der Überfischung der Meere, dem zerstörerischen Einfluss des Klimawandels auf unsere Ökosysteme bis zur zunehmenden Verschmutzung der Gewässer. Uli Kunz stammt aus Kehl, er studierte Meereskunde und Ozeanografie in Kiel und arbeitet u.a. für das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Er ist außerdem Moderator in der ZDF-Reihe Terra X.

Moderation: Nicole Köster