Carolin Urban kennt sich aus, wenn es ums Pflanzen und Gärtnern geht. Welche Kräuter zusammenpassen und wie euer Beet im Garten gelingt, verrät sie in SWR1 Leute.

Frühling im Garten

Mein Garten blüht, wächst und duftet unglaublich. Neben all den Kräutern wachsen auch Mutterpflanzen und Gemüse auf den Beeten. Was ich verkaufe, möchte ich auch wachsen sehen, um die bestmögliche Beratung gewährleisten zu können.

Carolin Urban ist nach den beruflichen Stationen Photographie und Gastronomie wieder bei ihren Wurzeln gelandet: als Staudengärtnerin und Gartenberaterin beschäftigt sie sich mit der Arbeit mit lebendiger Erde, Pflanzen und dem Leben in der Natur. 2017 startete sie bei Schallstadt ihre Gärtnerei, die zum größten Teil aus Kräuterbeeten und gewachsenen Wegen bestand. 2023 vergrößerte sie sich und zog als Familienunternehmen nach Wyhl am Kaiserstuhl. Auch im Netzwerk "Bauerngarten-u. Wildkräuterland Baden e.V." ist Carolin Urban engagiert. Ob bei Wildkräuterexkursionen oder beim "Tag der offenen Bauerngartentür" – hier fließen altes und neues Pflanzenwissen und Fachkompetenz zusammen. Wie aus Kräutern Pflanzenwasser gewonnen wird und wie klimaschonendes Gärtnern funktioniert, erklärt Carolin Urban in SWR1 Leute.