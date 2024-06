per Mail teilen

Typisches Rezept aus der Schweizer Küche: Rösti. Bei der SWR1 Pfännle-Version sind Raclette-Käse und Pilze mit am Start. Ein perfekter EM-Snack.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten für Rösti mit Raclettekäse, gebratenen Pilzen und Wildkräutersalat:

1 kg Kartoffeln, festkochend

1 EL Kartoffelstärke

2 TL Salz

Butterschmalz zum Braten

100 g Raclettekäse

250 g Pilze (z. B. Champignons)

50 g Zwiebelringe

Extra: (Wildkräuter)salat und Salatdressing, geschnittene Petersilie

Zubereitung

Die Kartoffeln waschen, 20 Minuten in Salzwasser kochen. Sie sollten in der Mitte noch nicht ganz durchgekocht, also bissfest, sein. Kartoffeln schälen, auskühlen lassen, dann grob reiben und mit Stärke und Salz vermischen.

In einer kleinen Pfanne Butterschmalz erhitzen, die Hälfte der Kartoffelmasse hineingeben und festdrücken. So lange braten, bis die untere Seite knusprig braun ist. Rösti wenden und auf der anderen Seite ebenfalls knusprig braten. Raclettekäse auf dem Rösti verteilen, Deckel drauf und braten bis der Käse schmilzt. Mit der restlichen Kartoffelmasse ebenso verfahren.

Für die Beilage die Pilze vierteln, Zwiebeln in Ringe schneiden und beides in einer Pfanne mit ein bisschen Öl 4-5 Minuten anbraten. Salzen, pfeffern und mit Petersilie bestreuen.

Wenn ihr wollt noch einen Wildkräutersalat dazu machen und dann Rösti mit gebratenen Pilzen und Salat servieren.

