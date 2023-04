Pfannkuchen gefüllt mit Spargel und Champignons

per Mail teilen

Überrascht eure Gäste mit einem Klassiker, aber natürlich mit Pfännle-Küchen-Käpsele-Trick: Herzhaft gefüllte Pfannkuchen aus der Tasse.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Für die Pfannkuchen

80 g Mehl

200 ml Milch

2 Eier (Größe L)

50 g Mineralwasser

1/2 TL Salz

etwas Öl zum Anbraten

Pfanne (24 cm Durchmesser)

Für die Füllung

400 g Spargel

400 g Champignons

2 Frühlingszwiebeln

1 Zehe Knoblauch (geschält)

250 ml Sahne

150 ml Milch

200-250 ml Spargel-Kochwasser

50 ml Weißwein (optional)

20 g Maisstärke

Salz und Pfeffer

2 EL Öl zum Anbraten

Eine Handvoll geschnittene Petersilie oder Schnittlauch

Zubereitung Pfannkuchen und Füllung

Aus Mehl, Milch, Wasser, Eiern und einer Prise Salz einen Pfannkuchenteig machen.

Den Spargel schälen und in 2 cm lange Stücke schneiden. 1l Salzwasser zum Kochen bringen, Spargelstücke rein, 1 Minute kochen und dann ziehen lassen.

In der gefetteten Pfanne acht dünne Pfannkuchen ausbacken.

Pilze säubern und achteln. In der Pfanne 2 EL Öl erhitzen und die Pilze darin 2-3 Minuten rührend anbraten. Frühlingszwiebeln und Knoblauch fein schneiden und dazugeben. Salzen und pfeffern.

Mit Weißwein ablöschen und kurz einkochen. Mit einem Sieblöffel die Spargelstücke aus dem Topf nehmen und zu den Pilzen geben. Speisestärke mit 5 EL kaltem Wasser, Milch und Sahne verrühren und zu den Pilzen geben. Alles unter Rühren 2-3 Minuten sämig kochen. Mit ca. 200 ml Spargelwasser die Soße verfeinern. Pfanne von der Kochstelle nehmen, geschnittene Kräuter zugeben.

Küchenkäpsele-Trick mit der Tasse

Jetzt die Pfannkuchen ganz einfach in eine Tasse einlegen und mit ca. 100g Spargel-Pilzragout füllen. Zu einem Säckchen formen und mit einem Zahnstocher fixieren. Die gefüllten Pfannkuchen in einer Form im Ofen bei 160° ca. 8-10 Minuten backen.