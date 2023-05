5 weitere Jahre Erdoğan: Wohin steuert die Türkei?

Nach der Stichwahl in der Türkei am 28. Mai ist der neue der alte Präsident: Recep Tayyip Erdoğan. Ex-Türkei-Korrespondent Christian Buttkereit analysiert die Zukunft des Landes.

Neuer alter Präsident in der Türkei: Erdoğan

Die international wohl bedeutendste Wahl des Jahres ist entschieden: Am 28. Mai hat die Türkei ein zweites Mal gewählt – zum ersten Mal gab es dabei eine Stichwahl. Recep Tayyip Erdoğan bleibt nach 20 Jahren Präsidentschaft für weitere fünf Jahre an der Macht in der Türkei.

Die Zukunft: Wohin steuert die Türkei?

Zeit für eine Analyse und einen Blick in die Zukunft des Landes an der Schwelle zwischen Asien und Europa, das weltpolitisch so wichtig ist wie selten und wirtschaftlich mit schwersten Problemen kämpft. Christian Buttkereit hat für den SWR und die ganze ARD fast fünf Jahre lang aus der Türkei berichtet. Der gebürtige Ostwestfale war in der Türkei, als es dort, nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Staatspräsident Erdoğan im Juli 2015 zu zahlreichen Verhaftungen mutmaßlicher Putschisten und tausendfachen Entlassungen politisch Andersdenkender kam.

Kritik an der Wahl, Meinungsfreiheit und Demokratie

Auch jetzt gibt es wieder Kritik an den Umständen der Wahl, aber auch an der verbalen Eskalation beider Kandidaten, Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu. Gespannt wird jetzt erwartet, wohin die Türkei, gerade mit Blick auf demokratische Strukturen, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit hinsteuern wird, aber auch, wie sich die Beziehungen zu Deutschland und Europa in den kommenden Jahren entwickeln könnten.