Inflation, Krieg oder Klimawandel: Die Liste der aktuellen Krisen ist lang. Populisten greifen die Ängste der Menschen auf. Das bringt Demokratien auf der ganzen Welt in Gefahr.

Politologe Claus Leggewie picture-alliance / Reportdienste Frank May

Krisen führen zu Demos und Protest

Corona, die Energiekrise oder der Krieg in Europa treiben immer mehr Menschen auf die Straße. Bei den Protesten und Demonstrationen äußert sich immer wieder auch Kritik am demokratischen System und seinen Institutionen. Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Dazu forscht der Politologe Claus Leggewie. Er ist Professor an der Universität Gießen und lehrt dort unter anderem Politikwissenschaften. Zuletzt leitete er bis 2017 das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen.

Demokratie weltweit auf dem Rückzug

Global betrachtet ist die demokratische Staatsform auf dem Rückzug: Ein immer kleinerer Teil der Weltbevölkerung lebt aktuell in Demokratien. Leggewie analysiert die Gründe für den globalen Rückzug der Demokratie in Europa, Lateinamerika und Asien seit der Jahrtausendwende. Er kommt zu dem Schluss, dass unter anderem die Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen, Misstrauen in die Institutionen und eine in vielen Teilen vereinfachte und zugespitzte Diskussionskultur die Ursachen sind. Populistische Bewegungen greifen diese Themen auf und kanalisieren sie.

Hat die etablierte Politik hier versagt? Kann dieser "Demokratierückzug" aufgehalten oder gar umgekehrt werden und worauf kommt es dabei an? Darüber sprechen wir in SWR1 Leute mit Claus Leggewie.