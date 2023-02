per Mail teilen

Das Berliner Wahldebakel, die Waffenlieferungen an die Ukraine, der Umgang der Politik mit den Corona Maßnahmen: Themen für Demokratieforscher Prof. Wolfgang Merkel.

"Bananen-Hauptstadt" Berlin?

Wenn Wahlen nicht ordnungsgsgemäß durchgeführt wurden, dann haben wir in den letzten Jahrzehnten immer auf andere Länder zeigen können und uns vielleicht auch ein wenig lustig gemacht. Bananen-Republik! Bei uns ist es nicht das ganze Land, aber ausgerechnet in der Hauptstadt lief es im Herbst 2021 so unrund, dass jetzt erneut die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses ansteht. Die Begründung: zu viele Pannen. Teilweise gab es zu wenige Stimmzettel, anderswo wurden falsche abgegeben.

David Ausserhofer

Krieg in der Ukraine: Offener Brief an Bundeskanzler Scholz

Politologe Wolfgang Merkel hat das alles hautnah mitbekommen - sein Fachgebiet ist unter anderem die Demokratieforschung. Er war Direktor der Abteilung "Demokratie und Demokratisierung" am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Berlin (WZB) und Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, am Institut für Sozialwissenschaften.

"Sich einbringen", eines der Grundmerkmale der Demokratie, lebt Wolfgang Merkel auch vor. So war er etwa Erstunterzeichner eines offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich gegen die Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine aussprach.

»Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten: das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine; das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa; ja, das Risiko eines 3. Weltkrieges. Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.«

Demokratie in Deutschland

Demokratie ist "die Bezeichnung für eine Herrschaftsform" - so erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung den Begriff. Die wörtliche griechische Übersetzung "Herrschaft des Volkes" helfe aber wenig weiter, weil sich mittlerweile auch Diktaturen als "wahre" Demokratien bezeichnen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht charakteristische Merkmale benannt, die nach unserem Verständnis eine demokratische Herrschaftsordnung kennzeichnen.

Was ist eigentlich Demokratie?