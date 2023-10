Wahl in Bayern und Hessen: Das bedeutet das Ergebnis für Deutschland

Politikwissenschaftler Rafael Bauschke analysiert in SWR1 Leute die Wahl in Bayern und Hessen: Was bedeuten die Ergebnisse für Deutschland und unsere Demokratie?

Am 8. Oktober wurde in Bayern und Hessen ein neuer Landtag gewählt und wenige Tage später lässt sich sagen: Selten war die Politik so in Aufruhr wie in diesen Tagen. In SWR1 Leute analysiert der Politologe Prof. Rafael Bauschke von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg die Wahl und ordnet sie ein.

Der 41-Jährige bildet nicht nur den Nachwuchs in der Kommunalpolitik aus, sondern ist auch Experte für politische Kommunikation. Er hat als Referent im Landesministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg gearbeitet und bei Ex-Minister Nils Schmid (SPD). Außerdem war er in der Privatwirtschaft als Redenschreiber und Kommunikationsexperte tätig.

Politikwissenschaftler Rafael Bauschke zur Wahl in Hessen und Bayern

Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen bleibt auf den ersten Blick erst einmal vieles, wie es ist: Die CSU wird in Bayern stärkste Kraft und wird aller Voraussicht nach weiter mit den freien Wählern koalieren. Auch in Hessen erhält die regierende CDU um Boris Rhein erneut einen Regierungsauftrag und kann sich ihren Koalitionspartner aussuchen. Weil bundespolitische Themen aber offenbar zumindest eine Rolle gespielt haben, mussten die Parteien der Ampelkoalition in Berlin teilweise herbe Verluste einstecken, während die Alternative für Deutschland (AfD) in Hessen ihr bisher bestes Ergebnis einer Landtagswahl in einem westdeutschen Bundesland einfuhr.

Was bedeuten die Wahlergebnisse für die Politik im Bund und bei uns in Baden-Württemberg und wie werden sich Koalitionen und Allianzen in der Parteienlandschaft in Deutschland verändern, auch mit Blick auf eine mögliche neue Partei der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht? Darüber spricht Rafael Bauschke in SWR1 Leute.